Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, LDA e AKA 7even hanno indossato due abiti distinti scelti da stilisti diversi. LDA ha sfoggiato un completo scuro con dettagli satinat, mentre AKA 7even ha optato per un completo chiaro con accessori dorati. Entrambi i look sono stati presentati durante l’evento, attirando l’attenzione dei presenti e delle telecamere.

Quali sono gli abiti di LDA e AKA 7even per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora i due cantanti hanno deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dai due artisti al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di LDA e AKA 7even per il Festival di Sanremo 2026? I due artisti durante la kermesse canora saranno seguiti dalla stylist Ylenia Puglia, la stessa di J-Ax. Abbiamo visto gli abiti di LDA e AKA 7even per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, gli abiti di LDA e AKA 7even per la quarta serata del Festival: look e stilista

