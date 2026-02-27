Sanremo 2026 gli abiti di Bambole di pezza per la quarta serata del Festival | look e stilista

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, il gruppo Bambole di pezza ha indossato abiti scelti appositamente per l’evento. La 76esima edizione della manifestazione vede il gruppo presentare un look definito, con uno stile e un design specifici. La scelta degli abiti e dello stilista ha caratterizzato la loro apparizione in questa fase della gara.

Quali sono gli abiti di Bambole di pezza per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il gruppo ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dalle artiste al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Bambole di pezza per il Festival di Sanremo 2026? La band rock, secondo le anticipazioni sarà vestita da Susanna Ausoni (che seguirà anche Tommaso Paradiso). Il loro look sarà fedele alla loro identità. Abbiamo visto gli abiti di Bambole di pezza per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

Sanremo 2026, gli abiti di Bambole di pezza per la prima serata del Festival: look e stilista

Sanremo 2026, gli abiti di Bambole di pezza per la seconda serata del Festival: look e stilista

