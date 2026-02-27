Sanremo 2026 gli abiti dei The Kolors ospiti serata cover al Festival | look e stilista

Durante la serata dedicata alle cover al Festival di Sanremo 2026, i The Kolors sono stati ospiti e hanno sfoggiato look curati da uno stilista noto. I loro abiti hanno attirato l’attenzione per dettagli e stile, contribuendo a valorizzare la loro presenza sul palco. La scelta degli outfit ha fatto parte della loro performance, accompagnandola con un tocco di moda distintivo.

Quali sono gli abiti dei The Kolors, ospiti stasera nel corso della quarta serata (quella dedicata alle cover) del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il gruppo, che duetterà con Raf, ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito gli abiti indossati dagli artisit al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista dei The Kolors per il Festival di Sanremo 2026? Al momento non sappiamo chi ha vestito il gruppo per il Festival di Sanremo. Seguiranno aggiornamenti. Abbiamo visto gli abiti dei The Kolors ospiti stasera (quarta serata, cover) al Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1.