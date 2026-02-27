Durante la serata dedicata alle cover al Festival di Sanremo 2026, gli Stadio sono stati presenti come ospiti e hanno indossato abiti firmati da uno stilista noto. I loro look sono stati scelti appositamente per questa occasione e sono stati mostrati sul palco durante le esibizioni. Le scelte di abbigliamento sono state evidenziate nel corso della serata, attirando l'attenzione del pubblico e dei media presenti.

Quali sono gli abiti degli Stadio, ospiti stasera nel corso della quarta serata (quella dedicata alle cover) del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il gruppo, che duetterà con Tommaso Paradiso, ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito gli abiti indossati dagli artisit al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista degli Stadio per il Festival di Sanremo 2026? Al momento non sappiamo chi ha vestito il gruppo per il Festival di Sanremo. Seguiranno aggiornamenti. Abbiamo visto gli abiti degli Stadio ospiti stasera (quarta serata, cover) al Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, gli abiti degli Stadio ospiti (serata cover) al Festival: look e stilista

