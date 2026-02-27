Sanremo 2026 Gianni Morandi a sorpresa duetta con il figlio Tredici Pietro

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2026, dedicata alle cover, Gianni Morandi si è esibito in un duetto a sorpresa con il figlio Tredici Pietro. La performance è avvenuta durante la manifestazione e ha coinvolto i presenti in sala e gli spettatori a casa. Nessun altro dettaglio sulla canzone o sull’evento è stato rivelato al momento.

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2026, dedicata alle cover, Gianni Morandi duetta a sorpresa con il figlio Tredici Pietro. Gianni Morandi duetta a sorpresa con il figlio Tredici Pietro nella quarta serata del Festival di Sanremo 2026 , in onda su Rai1, interpretando proprio un brano cantato da Gianni e da Lucio Dalla, Vita, tra i più iconici degli anni ’80. La sua presenza non era stata annunciata e per questo ha stupito tutti. Sul palco anche la band che sta accompagnando da tempo il figlio d’arte, per la prima volta in gara all’Ariston con il pezzo Uomo che cade. Undicesimo in scaletta, in una serata ricca di sorprese ancora da scoprire. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu Sanremo 2026, Gianni Morandi duetta a sorpresa con il figlio Tredici Pietro e si commuove nella serata delle coverUn duetto vociferato e diventato realtà nella serata delle cover sulle note di "Vita", che lo stesso Morandi cantò con Lucio Dalla Padre e figlio... Sanremo 2026, Gianni Morandi duetta con il figlio Tredici PietroNella quarta serata del Festival di Sanremo 2026, dedicata alle cover, Gianni Morandi duetta a sorpresa con il figlio Tredici Pietro. Gianni Morandi arriva a sorpresa a Sanremo 2026 con Tredici Pietro Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news. Temi più discussi: Chi è Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi per la prima volta in gara a Sanremo 2026 con Uomo che cade; Gianni Morandi e Alessandro Gassmann: le dediche per i figli a Sanremo 2026; Tredici Pietro a Sanremo, la dedica di papà Gianni Morandi: Orgoglioso del tuo coraggio, resti sempre il nostro bambino; Sanremo 2026, Tredici Pietro chi è: gli esordi e il rapporto con papà Gianni Morandi. Sanremo 2026, Gianni Morandi duetta a sorpresa col figlio Tredici Pietro. Ma spunta il giallo sul regolamentoDurante la serata della cover, Gianni Morandi irrompe a sorpresa sul palco dell'Ariston per duettare con il figlio Tredici Pietro. libero.it Sanremo 2026, Gianni Morandi duetta a sorpresa con il figlio Tredici Pietro e si commuove nella serata delle coverIl cantante si commuove dopo l'esibizione con il figlio Tredici Pietro nella serata delle cover di Sanremo 2026 ... ilfattoquotidiano.it «Si vede che non è la prima volta che lo fai». Così Gianni Morandi si è rivolto al figlio Tredici Pietro, salendo a sorpresa sul palco dell’Ariston nel bel mezzo della sua esibizione. Il pubblico, sorpreso e divertito, ha assistito a un momento di grande complicità tr - facebook.com facebook Sanremo, la diretta della quarta serata: Gianni Morandi duetta con il figlio Tredici Pietro, il bacio di Levante e Gaia, Dargen D’Amico trasforma “Su di noi” in una canzone contro la guerra x.com