Sanremo 2026 Eros Ramazzotti show | cosa è successo nel fuorionda

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, Eros Ramazzotti è salito sul palco come super ospite insieme alla star internazionale Alicia Keys. I due hanno interpretato il brano 'L'Aurora', e nel corso dell’evento si sono verificati momenti fuori onda che hanno attirato l’attenzione. La serata si è conclusa con la loro esibizione condivisa davanti al pubblico presente.

(Adnkronos) – Eros Ramazzotti show. Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026, il cantante è stato super ospite insieme alla star internazionale Alicia Keys per cantare 'L'Aurora'. Tutto era pronto, la cantante era seduta al pianoforte quando però un problema tecnico ha interrotto la performance dopo le prime note: “Stop, stop. Non. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Eros Ramazzotti e Alicia Keys Sanremo 2026: la commozione di Michelle Hunziker e Aurora RamazzottiMichelle Hunziker e Aurora Ramazzotti commentano il trionfo di Eros Ramazzotti a Sanremo 2026 dopo l’esibizione con Alicia Keys sulle note de...

Eros Ramazzotti denunciato dal vicino: “200mila euro di danni”. Cosa è successoTra le vetrate futuristiche di CityLife, dove Milano mostra il suo volto più internazionale e silenziosamente esclusivo, anche la vita dei Vip può...

Ultimo - ACQUARIO

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Sanremo 2026, Eros Ramazzotti e Alicia Keys superospiti: com'è nata la collaborazione; Alicia Keys ed Eros Ramazzotti cantano L'Aurora a Sanremo 2026. VIDEO; Sanremo, la scaletta di stasera, arrivano Eros Ramazzotti e Alicia Keys; Sanremo 2026, da Eros Ramazzotti a Tiziano Ferro ecco i cachet degli ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston e non solo.

Eros Ramazzotti e Alicia Keys a Sanremo 2026: il duetto su L’Aurora è da standing ovation, ma il pianoforte si ferma in direttaEros Ramazzotti e Alicia Keys insieme per la prima volta dal vivo a Sanremo 2026: il duetto su L'Aurora in italiano e spagnolo, Adesso tu a 40 anni dalla vittoria e il problema tecnico al pianoforte ... lifestyleblog.it

Alicia Keys ed Eros Ramazzotti cantano L'Aurora a Sanremo 2026. VIDEOPrima di duettare insieme ad Alicia Keys, Eros Ramazzotti canta Adesso tu al Festival celebrando i 40 anni dalla vittoria a Sanremo. Il pubblico applaude e si alza in piedi dopo l'esibizione. tg24.sky.it

Errore tecnico all’Ariston durante il duetto tra Alicia Keys ed Eros Ramazzotti. Salta l’esibizione e Carlo Conti lancia la pubblicità. E il fuorionda non passa inosservato: - facebook.com facebook

Il Festival di #Sanremo. Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale e Sal Da Vinci sono i Big che ieri sera si sono piazzati nelle prime cinque posizioni. Superospite Alicia Keys, che ha cantato con Eros Ramazzotti. Oggi la serata dedicata alle cover. #Tg1 Paolo Som x.com