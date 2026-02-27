Sanremo 2026 Eros e Alicia portano ‘L’aurora’ Arisa e Brancale ancora in Top 5

Al Festival di Sanremo 2026, il palco accoglie il ritorno di artisti noti e momenti di grande coinvolgimento. Tra le esibizioni più attese c’è il duetto tra Eros Ramazzotti e Alicia Keys su ‘L’aurora’, che cattura l’attenzione del pubblico. La gara prosegue con Arisa e Brancale ancora tra i primi classificati, mentre la serata si anima tra musica e spettacolo.

Home > Spettacoli > Il Festival di Sanremo 2026 suona la terza, tra musica, show, divertimento e gli immancabili momenti di riflessione e commozione, ma soprattutto il ritorno sul palco dell'Ariston di Eros Ramazzotti nel duetto con Alica Keys sulle note di 'L'aurora'. A inizio puntata spazio alla finale delle Nuove proposte con il trionfo di Nicolò Filippucci con 'Laguna' su Angelica Bove. "E' un sogno, grazie a tutti", esulta l'ex allievo della scuola di 'Amici'. Bove può comunque consolarsi con i premi della critica 'Mia Martini' e quello sala stampa 'Lucio Dalla'.