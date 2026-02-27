Sanremo 2026 Ermal Meta contro Il Riformista per le critiche alla canzone su Gaza | Non provate vergogna?

Ermal Meta ha replicato alle accuse rivolte alla sua canzone Stella stellina, pubblicate dall'articolo de Il Riformista. Il cantante ha chiesto alle persone di non provare vergogna e ha commentato le critiche riguardanti il brano dedicato a Gaza. La disputa si è sviluppata nel contesto di Sanremo 2026, dove Meta ha affrontato le reazioni alle sue affermazioni musicali.

Polemiche extra palco a Sanremo, con Ermal Meta protagonista di uno scontro a distanza con Il Riformista per le critiche ricevute al suo brano “Stella stellina”. Dopo aver ricevuto l’osservazione sul fatto che il brano “omaggia i bambini di Gaza, ma dimentica l’Ucraina e l’orrore del 7 ottobre”, il cantante albanese ha replicato sui social puntando il dito contro il giornale e il giornalista che ha pubblicato l’articolo, chiedendo al quotidiano se “non provate vergogna”. Una discussione che poi è proseguita con le risposte di diversi utenti, tra chi ha dato ragione al giornale e chi, invece, si è schierato con l’artista. L'articolo de... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Ermal Meta a Sanremo 2026: “Stella Stellina”, una canzone per Gaza e un messaggio contro tutte le guerre.Il cantautore Ermal Meta porta a Sanremo 2026 una canzone intrisa di significato e profondamente personale, “Stella Stellina”, nata da un’immagine...

Ermal Meta, la canzone di Sanremo su una bambina di Gaza, l'adozione di due ragazze albanesi e le polemicheL'ha scritta in poche ore, d'istinto, e poi ha chiesto a Dardust di renderla più moderna, più potente: «Avete presente quei video che appaiono ogni...

