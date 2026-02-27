sanremo 2026 ecco la nuova top 5

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, i concorrenti hanno portato in scena le loro esibizioni davanti a un pubblico vasto e a una giuria composta da rappresentanti delle radio. Le performance sono state valutate attraverso il televoto, contribuendo a definire la classifica provvisoria della competizione. La serata ha visto anche la presentazione di nuovi brani e momenti di intrattenimento.

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 alza ulteriormente la tensione della gara. Dopo le prime due puntate, anche questa volta si sono esibiti 15 Big, valutati dal pubblico tramite televoto e dalla giuria delle radio. La top 5 è stata annunciata in ordine sparso, quindi senza una classifica ufficiale. Ma i nomi emersi iniziano già a delineare equilibri e possibili scenari. Tra i più votati troviamo Arisa con “Magica Favola”, Sayf con “Tu Mi Piaci”, Luchè con “Labirinto”, Serena Brancale con “Qui Con Me” e Sal Da Vinci con “Per Sempre Sì”. Un mix di generi e personalità che racconta un Festival sempre più trasversale. Subito dopo l’annuncio, Sayf ha raggiunto Nicola Savino al DopoFestival. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Sanremo 2026, la classifica: ecco la Top 5 della terza serataL’elenco, in ordine sparso e non di preferenze, è frutto dell’esito del televoto e del voto della giuria delle radio.

