Sanremo 2026 doppia Laura Pausini sul palco | l’imitazione di Vincenzo De Lucia

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, sul palco dell'Ariston si è assistito a un momento particolare con due interpretazioni di Laura Pausini, una reale e una imitata. Vincenzo De Lucia, noto per le sue esibizioni di imitazione, è tornato a coinvolgere il pubblico con la sua performance, creando un contrasto tra le due figure sul palco. L’evento ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti e di coloro che seguono la manifestazione.

(Adnkronos) – Intervista doppia tra Laura Pausini e. 'Laura Pausini'. Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026 sul palco dell'Ariston è tornato Vincenzo De Lucia, l'imitatore che in queste serate ha vestito i panni della co-conduttrice. Ne è nato un siparietto esilarante: un'intervista doppia diretta da Carlo Conti, che ha finto di non riuscire a distinguere l'originale dall'imitazione. "Due Laura, devo capire qual è quella giusta", ha scherzato Carlo Conti dando il via a una serie di domande trabocchetto. "Quanti grammy hai vinto?", ha chiesto Conti. Domanda a cui la vera Laura Pausini non ha saputo rispondere: "Non mi ricordo", mettendo ancora più in difficoltà Conti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Festival di Sanremo 2026 – il doppio senso hot di Laura Pausini fa fuggire Carlo ContiFestival di Sanremo 2026, Laura Pausini si è presa la scena sui social con una doppietta di doppi sensi hot che ha fatto scappare Carlo Conti ... clubdoria46.it

A #Sanremo2026 sta uscendo fuori una Laura Pausini spontanea, autoironica, generosa. Ha messo a tacere le cattiverie gratuite di social e giornali con il suo talento di cantante e, possiamo dirlo, anche di conduttrice x.com

HEAL THE WORLD A SANREMO Eseguita da Laura Pausini accompagnata dai bambini del Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell'Antoniano dello Zecchino d'Oro, le note di Heal The World hanno risuonato nel Teatro Ariston. Un omaggio a Michael Jackson e al facebook