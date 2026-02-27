Stasera si svolge la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston. Carlo Conti e Laura Pausini conducono l’evento, mentre Bianca Balti torna come co-conduttrice, dopo aver partecipato l’anno scorso. La serata prevede le esibizioni dei cantanti in gara e momenti di intrattenimento con i presentatori. La diretta inizia alle ore 20:30.

Il Festival di Sanremo 2026 arriva alla quarta serata del venerdì. Questa sera, in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston, Carlo Conti e Laura Pausini saranno affiancato in veste di co-conduttrice da Bianca Balti, di ritorno all'Ariston dopo l'esperienza dello scorso anno.

© Davidemaggio.it - Sanremo 2026, diretta quarta serata

