Durante la serata cover di Sanremo 2026, Dargen D'Amico ha portato sul palco Pupo per interpretare insieme la canzone

"Chissà se Pupo si è accorto che Dargen l'ha portato sul palco a parlare di guerre #Sanremo2026": l'esibizione di Dargen D'Amico con Pupo sulle note di Su di noi alla serata cover a Sanremo ha fatto parecchio discutere sui social. In molti non hanno apprezzato la scelta del cantante di cantare quel brano con dei riferimenti alle guerre in corso nel mondo con Pupo accanto, che in più occasioni si è esibito in Russia tra le polemiche. Nonostante questo, però, c'è anche chi ha apprezzato la performance. "Non avrei mai detto che una canzone di Pupo, un giorno, mi avrebbe fatto emozionare. #Sanremo2026", ha scritto un utente su X. "Li ho amati sinceramente", ha scritto un altro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sanremo 2026, Dargen e Pupo? "Chissà se si è accorto", scoppia la polemica

Sanremo 2026, Pupo chi è: la cover con Dargen D’Amico(Adnkronos) – Pupo sarà tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio.

Punta quattro euro al ‘10eLotto’ e ne vince 100mila. “Chissà se il giocatore si è accorto di aver fatto centro”Umbertide (Perugia), 5 febbraio 2026 – Con soli 4 euro se ne porta a casa ben 100mila.

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Sanremo 2026, Dargen D'Amico con AI AI. Testo e recensione della canzone; Dargen D'Amico a Sanremo 2026 con Ai ai: il testo e il significato del brano in gara al Festival; Sanremo 2026, Dargen D'Amico chi è: in gara con il brano 'Ai ai'; Il look di Dargen D'Amico a Sanremo 2026 e l'idea di trasformare il corpo in uno spazio abitato.

Dargen D'Amico a Sanremo 2026 nel look della quarta serata riscrive l'eleganza maschile con rilassatezzapartners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... vogue.it

Sanremo 2026, Pupo chi è: la cover con Dargen D’Amico(Adnkronos) – Pupo sarà tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. cremonaoggi.it

SANREMO | "Non rassegniamoci alla guerra": la voce campionata di Papa Francesco chiude la cover di 'Su di noi' di Dargen D'Amico a Sanremo, con l'accompagnamento di Pupo (che festeggia 50 anni di carriera) e con Fabrizio Bosso alla tromba. #ANSA #s - facebook.com facebook

SANREMO | "Non rassegniamoci alla guerra": la voce campionata di Papa Francesco chiude la cover di 'Su di noi' di Dargen D'Amico con l'accompagnamento di Pupo, che festeggia 50 anni di carriera, con Fabrizio Bosso alla tromba #ANSA #sanremo #sanre x.com