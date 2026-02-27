Sanremo 2026 Dargen D’amico e la polemica Codacons | foto fake e accuse di sponsorizzazione

Durante la seconda serata di Sanremo 2026, Dargen D’Amico è stato coinvolto in una discussione sollevata dal Codacons. L’associazione ha accusato l’artista di aver diffuso foto false e di aver promosso una sponsorizzazione senza autorizzazione. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha generato numerosi commenti sui social network. La polemica si è sviluppata rapidamente, alimentando il dibattito tra gli spettatori.

Durante il Festival di Sanremo 2026, Dargen D’Amico si è trovato al centro di una polemica che ha acceso la seconda serata del Festival. L’artista, in gara con il brano “ Ai Ai ”, è stato accusato dal Codacons di pubblicità occulta p er aver indossato un fiore arancione, simbolo del marchio Aperol e collegato ai bonus del Fantasanremo. Dargen ha risposto con fermezza, negando qualsiasi accordo commerciale e sottolineando di non bere Aperol. La discussione si è ulteriormente accesa quando l’artista ha criticato la diffusione di una foto “ fake ” della Polizia di Stato da parte dell’Ansa, sollevando questioni sulla verifica delle fonti e sull’uso dell’intelligenza artificiale nel giornalismo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

