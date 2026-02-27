Sanremo 2026 | Da Vinci emoziona con standing ovation e duetto inedito

Durante il Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha portato sul palco un’esibizione che ha catturato l’attenzione del pubblico, lasciando un’impressione duratura. La sua interpretazione di Per sempre sì ha suscitato reazioni calorose in sala, mentre il duetto inedito ha aggiunto un tocco speciale alla serata. L’evento si è concluso con un momento di grande coinvolgimento generale.

Sanremo 2026: Sal Da Vinci commuove l’Ariston con Per sempre sì Il Festival di Sanremo 2026 ha regalato emozioni intense con la performance di Sal Da Vinci, che ha conquistato il pubblico dell’Ariston con Per sempre sì. L’esibizione del cantautore napoletano ha strappato una standing ovation, dimostrando ancora una volta il suo talento nel coinvolgere la platea. L’atmosfera si è riscaldata fin dall’annuncio del brano, quando il pubblico ha intonato spontaneamente Rossetto e Caffè, la hit del 2025 che ha dominato le classifiche digitali. Un momento di connessione immediata che ha anticipato l’emozione della performance successiva. L’imitatore Ubaldo Pantani, nei panni di Lapo Elkann, ha aggiunto un tocco di leggerezza con una battuta sul notaio che approva, sciogliendo la tensione prima dell’esibizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanremo 2026 - Sal Da Vinci alle prove con l'orchestra

Sanremo 2026, Top e Flop della terza serata: Eros e Sal Da Vinci da standing ovation, Pantani scatenato. Irina Shayk, se la bellezza non basta piùLa terza serata di Sanremo 2026 si conferma un ottovolante di emozioni, dove la storia della musica italiana si intreccia con i riscatti personali e qualche scivolone internazionale. Se il ... leggo.it

La canzone più artistica di Sanremo 2026 è quella di Sal Da VinciIn tre minuti il cantante napoletano ha abolito il divorzio, l’aborto, forse perfino la repubblica. Pasolini disse che Napoli è refrattaria alla modernità: non era l’abbaglio di un nostalgico ... ilfoglio.it

