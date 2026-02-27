Sanremo 2026 cresce agli ascolti | il Festival di Conti trova la rotta alla terza serata nel segno di Sal Da Vinci

Il Festival di Sanremo 2026, condotto da Conti, ha registrato un incremento di ascolti nella terza serata, con 9,5 milioni di spettatori e uno share del 60,6%. La serata ha visto una crescita di share rispetto all’edizione precedente, anche se il numero di spettatori è diminuito rispetto alle edizioni passate. Tra gli artisti in gara, Sal Da Vinci ha avuto un ruolo di rilievo.

Conti batte finalmente se stesso e chiude la terza serata con 9,5 milioni e il 60,6% di share, in crescita di share rispetto all'anno scorso ma con meno spettatori. Qualcosa sta cambiando: le canzoni cominciano a fare il loro lavoro. Il verdetto definitivo arriverà sabato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Sanremo 2026, l’abito di Sal Da Vinci per la terza serata del Festival: look e stilistaQual è l’abito di Sal Da Vinci per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso... Per la terza serata del Festival di Sanremo, i pronostici indicano come favoriti Arisa e Sal Da Vinci. Il video di Amica.itIn testa restano il duo Fedez–Marco Masini e Serena Brancale, entrambi offerti a 3,00. Temi più discussi: I look della terza serata di Sanremo 2026 e i nostri voti agli abiti di cantanti, conduttori e ospiti; Dove si balla, dove si pensa: Dargen D’Amico a Sanremo 2026 con AI AI (vestito da parquet); Chi è Nayt, per la prima volta a Sanremo 2026 con la canzone Prima che; Ascolti flop Sanremo 2026: 9,6 milioni di spettatori e 58% di share, in calo rispetto agli ultimi 3 anni. Sanremo 2026 cresce agli ascolti: il Festival di Conti trova la rotta alla terza serata nel segno di Sal Da VinciConti batte finalmente se stesso e chiude la terza serata con 9,5 milioni e il 60,6% di share, in crescita di share rispetto all'anno scorso ma con meno ... fanpage.it Sanremo, gli ascolti della terza serata: share record al 60.3% ma spettatori in caloIl dato è il più alto mai ottenuto per un Festival diviso in cinque serate, ma gli spettatori che guardano Sanremo sono in calo rispetto allo scorso anno ... msn.com Sanremo cresce nella terza serata: 60,6% di share, 9,5 milioni davanti alla tv x.com Eleonora Daniele celebra gli ascolti di Sanremo si cresce in share ma c'è una bella differenza in spettatori: 1 milione in meno rispetto allo scorso anno ecco i numeri https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/ascolti-sanremo-2026-terza-ser - facebook.com facebook