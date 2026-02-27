Durante un concerto a Firenze, Vasco Rossi avrebbe detto a Carlo Conti, in modo ironico, che non avrebbe partecipato a Sanremo 2026. Conti ha condiviso questa informazione, aggiungendo che Rossi si trovava dietro le quinte mentre parlavano. La conversazione si è svolta in un contesto informale e privato, lontano dal palco e dalle telecamere.

"Quest'anno a Sanremo. Non ci vengo": Vasco Rossi lo avrebbe detto ironicamente a Carlo Conti dietro le quinte di un suo concerto a Firenze. Lo ha raccontato il conduttore stesso in diretta a Sanremo parlando con Laura Pausini. "Mi fa pure gli scherzi capito?", ha aggiunto con tono scherzoso il direttore artistico. La Pausini a quel punto ha fatto un'imitazione del collega, salutandolo e chiamandolo "Il re". Conti ha svelato l'aneddoto dopo l'esibizione di Tommaso Paradiso con gli Stadio sulle note de "L'ultima luna", un classico del 1979 di Lucio Dalla. Con oltre quarant'anni di carriera e la vittoria al Festival di Sanremo nel 2016, gli Stadio rappresentano una delle realtà più solide del pop d'autore italiano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sanremo 2026, Conti svela: "Vasco Rossi al festival? Cosa mi ha detto"

Carlo Conti svela un retroscena su Sanremo 2026: cosa ha fatto con i cantanti esclusi dal FestivalCarlo Conti ha svelato di avere fatto un gesto nei confronti degli esclusi del Festival di Sanremo 2026.

Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti svela: “Non mi abbatterò per gli ascolti”Il direttore artistico della kermesse ha aggiunto: “Avete visto la serenità con cui ho vissuto lo scorso anno, non sono entrato con cinque centimetri...

Vasco Rossi - A Sanremo arriva 25* su 26 cantanti #vasco #short

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Sanremo 2026, Conti svela l'insegna luminosa dedicata a Pippo Baudo; Sotto Sanremo 2026 - Carlo Conti a Sotto Sanremo: i retroscena del Festival di Sanremo - Video; Carlo Conti svela i 15 big della seconda serata di Sanremo; Sanremo 2026, Al Bano si scaglia contro Carlo Conti e svela la sua esclusione: Serve educazione.

Sanremo 2026, chi è Mister X nella quarta serata? Conti svela tutto al Tg1: E' Alessandro SianiChi sarà il Mister X a Sanremo 2026? La quarta serata del Festival, oggi 27 febbraio, ruota anche intorno alla presenza di un 'Mister X' che dovrebbe salire sul palco dell'Ariston: il 'rebus' monopoli ... adnkronos.com

Sanremo 2026, le pagelle della serata cover. Torna Bianca Balti, Carlo Conti svela Mister X: «È Alessandro Siani»Come da tradizione, è il giorno delle cover. Oggi venerdì 27 febbraio all'Ariston tocca all'appuntamento cult del festival di Sanremo 2026: i trenta artisti in gara ... ilgazzettino.it

Vasco Rossi e i retroscena su Sanremo: «Mia madre mi faceva cantare sul tavolo, voleva una rockstar. Quell'incidente con il microfono e Claudio Cecchetto infuriato» x.com