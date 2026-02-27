sanremo 2026 chi veste elettra lamborghini al festival

Al Festival di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini sfila con abiti scelti da una squadra di stilisti e stylist che collaborano con lei per ogni apparizione. La regia di queste scelte coinvolge sessioni di fitting, prove e decisioni condivise, tutte finalizzate a creare un’immagine che si distingue sul palco dell’Ariston. Dietro ogni entrata memorabile ci sono quindi processi di selezione e coordinamento tra professionisti e artista.

Dietro ogni entrata all’Ariston che lascia il segno c’è una regia invisibile fatta di fitting, visioni condivise e scelte che raccontano molto più di un abito. A Sanremo 2026 l’immagine di Elettra Lamborghini nasce dall’incontro tra due sensibilità diverse ma perfettamente allineate: quella di Marco Ferrari, celebrity stylist italiano tra i più richiesti del momento, e quella di Ellen Mirck, fashion stylist e sustainable editor olandese dal profilo internazionale. È un lavoro che prende forma tra Parigi e Milano, dove la cantante vola per le prove abito, e che si muove dichiaratamente nel territorio della couture. 🔗 Leggi su Dilei.it

