Durante il Festival di Sanremo 2026, l’attenzione si sposta spesso sul look di Belen Rodriguez ogni volta che sale sul palco. Non importa chi sia l’artista o quale sia l’atmosfera, il suo abbigliamento cattura l’interesse del pubblico e dei media. La sua presenza scenica si combina con i look scelti, rendendo il suo stile uno degli aspetti più discussi dell’evento.

C’è sempre un momento, durante il Festival, in cui lo sguardo collettivo cambia direzione. Non importa chi stia cantando o quale sia la scenografia: quando Belen Rodriguez entra in scena, il focus diventa immediatamente il suo look. A Sanremo 2026 la domanda è tornata a circolare con la puntualità di un tormentone – chi veste Belen al Festival – e la risposta porta a un nome che, negli ultimi anni, è diventato parte silenziosa ma determinante della sua immagine televisiva: Nicole Costi. Il rapporto tra Belen e la stylist non è una suggestione costruita a posteriori, ma una collaborazione dichiarata dall’argentina stessa e confermata da più fonti nel tempo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sanremo 2026, chi veste Belen al Festival

