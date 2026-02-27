Sanremo 2026 chi è Saverio Cigarini | il pianista di Chiello

Durante la quarta serata di Sanremo 2026, Saverio Cigarini ha accompagnato Chiello in un duetto dedicato alle cover e ai duetti. Cigarini è un pianista che ha collaborato con vari artisti e si è esibito in diverse occasioni live. La sua partecipazione a questa edizione del festival è stata annunciata come parte del programma dedicato alle esibizioni in coppia.

Saverio Cigarini è il pianista scelto da Chiello per duettare con lui durante la quarta serata di Sanremo 2026 dedicata a cover e duetti. Il giovane artista è stato scelto dal cantante dopo l'addio a Morgan che inizialmente sarebbe dovuto salire con lui sul palco dell'Ariston. Chi è Saverio Cigarini Originario di Modena, Saverio Cigarini ha alle spalle una formazione accademica classica in pianoforte. Si è laureato in pianoforte e composizione per la musica presso il Conservatorio G.B. Martini di Bologna. Da tempo collabora con Chiello come compositore e musicista, rappresenta dunque una figura fondamentale nel percorso artistico del cantante. 🔗 Leggi su Dilei.it

