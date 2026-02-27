sanremo 2026 carlo conti zittisce tutti con lo share della terza serata

Durante la terza serata di Sanremo 2026, i dati di ascolto sono stati diffusi e hanno mostrato risultati superiori alle aspettative, contrastando le valutazioni negative delle prime due serate. L'evento, condotto da Carlo Conti, ha registrato uno share che ha sorpreso molti, confermando una tenuta stabile di pubblico e un aumento rispetto alle precedenti puntate. I numeri sono stati comunicati ufficialmente senza commenti ulteriori.

Flop chi? Carlo Conti zittisce tutti con i dati d'ascolto della terza serata di Sanremo 2026; numeri che ribaltano la narrazione delle prime due puntate e rilanciano un Festival che, in termini di ascolti, ha sempre tenuto. La serata con Ubaldo Pantani e la super ospite Irina Shayk ha incollato davanti allo schermo 9,3 milioni di spettatori, con uno share in crescita fino al 60,3%. Un risultato che segna un passo in avanti rispetto alle prime due uscite di questa edizione e che, in termini percentuali, supera anche il 2025 dei record. Lo scorso anno, infatti, la terza serata del "suo" Sanremo – con i Duran Duran ospiti internazionali e il trio di co-conduttrici formato da Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone – aveva raccolto 10 milioni 700mila spettatori pari al 59,8% di share. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel della terza serata, Carlo Conti perde spettatori ma aumenta lo share

