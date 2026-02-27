Sanremo 2026 | calo ascolti ma terza serata in crescita

Nella terza serata di Sanremo 2026, condotta da Carlo Conti, sono stati registrati 9,54 milioni di spettatori con uno share del 60,6%. Rispetto alla seconda serata, che aveva ottenuto 9,53 milioni di spettatori e il 59,5% di share, si è verificato un lieve aumento degli ascolti. Il festival continua a essere seguito da un pubblico consistente, anche se il confronto con le edizioni passate rimane negativo.

Sanremo 2026 segna un passo in avanti, ma il confronto con il passato resta impietoso. La terza serata del Festival, condotta da Carlo Conti, ha registrato 9,54 milioni di spettatori e il 60,6% di share, un incremento rispetto alla seconda serata (9,53 milioni e 59,5% di share). Tuttavia, il calo rispetto all'edizione 2025, con 10,7 milioni di spettatori e il 59,8% di share, solleva interrogativi sul futuro di questo appuntamento televisivo. Il Festival, pur mantenendo un pubblico fedele, deve affrontare la sfida di reinventarsi per attrarre le nuove generazioni e competere in un panorama mediatico sempre più frammentato. Un incremento modesto, ma significativo La terza serata di Sanremo 2026 ha un leggero ma significativo aumento di share rispetto alla serata precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Sanremo, gli ascolti della terza serata: share record al 60.3% ma spettatori in calo Ascolti tv Sanremo 2026 terza serata ieri 26 febbraio 2025, in calo i telespettatori, ma share più alto rispetto alla 3a puntata del 2025Scopriamo gli ascolti tv della terza serata del Festival di Sanremo 2026, in onda ieri sera in diretta tv su Rai 1. Temi più discussi: Sanremo 2026, ascolti in calo: share al 58% e tre milioni di spettatori in meno; Sanremo 2026, spettatori in calo? La spiegazione ‘meteo’ di Conti; Sanremo 2026, ascolti in calo: meno tre milioni di spettatori; Il calo degli ascolti di Sanremo 2026. I dati degli ascolti della terza serata di Sanremo 2026: 9.336.000 spettatori con il 60,3% di share, in miglioramento ma in calo rispetto all'edizione 2025La terza serata del Festival con Carlo Conti e Laura Pausini ottiene 9.336.000 spettatori. Meglio della seconda, ma calo rispetto al 2025. ilfattoquotidiano.it Sanremo 2026 cala negli ascolti? Colpa del caldo. Carlo Conti: Sembra estate, alla gente piace stare fuoriLe parole del conduttore e direttore artistico della kermesse nella consueta conferenza stampa ... tpi.it Gli ascolti tv della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 confermano il calo: 9 milioni e 53 mila spettatori di media, con il 59.5% di share. Un risultato che migliora lo share della prima serata (58%) ma non il dato medio sugli spettatori (9 milioni e 600mil - facebook.com facebook #Sanremo, #CarloConti: era previsto un calo, invece no. Ma il merito non è mio x.com