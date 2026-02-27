Sanremo 2026 boom di ascolti per la terza serata

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 si è svolta giovedì 26 febbraio e ha visto un aumento significativo negli ascolti rispetto alle serate precedenti. Durante l’evento, sono stati trasmessi spettacoli di musica, interventi di ospiti e il premio alla carriera. L’Ariston ha attirato un pubblico numeroso davanti agli schermi, confermando l’interesse per la manifestazione.

La terza serata di Festival di Sanremo 2026, andata in onda giovedì 26 febbraio, ha segnato un risultato importante in termini di ascolti. Sul palco del Teatro Ariston sono tornate protagoniste 15 canzoni in gara, riascoltate dal pubblico in sala e dai telespettatori a casa, in una puntata arricchita da ospiti di rilievo e momenti celebrativi. Tra gli appuntamenti più attesi, il premio alla carriera consegnato a Mogol, omaggio a una delle firme più importanti della musica italiana. Spazio anche alle esibizioni internazionali di Eros Ramazzotti e Alicia Keys, che hanno impreziosito la serata con performance molto applaudite. Ad affiancare il conduttore Carlo Conti, i co-conduttori Ubaldo Pantani e la top model Irina Shayk, protagonisti di una conduzione dinamica che ha contribuito a mantenere alta l'attenzione. Sanremo 2026 segna un ritorno in termini di ascolti, con 9,6 milioni di spettatori e un 58% di share nella prima serata.