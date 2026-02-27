Bianca Balti torna a condurre la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, a distanza di un anno dalla sua prima partecipazione. Durante un’intervista, ha dichiarato che l’ultimo anno è stato difficile e ha parlato dell’elaborazione del lutto di una donna che non c’è più. La modella ha condiviso il suo stato d’animo senza entrare in dettagli personali.

A distanza di un anno dalla sua partecipazione, Bianca Balti torna nuovamente nelle vesti di co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo 2026. Nella consueta conferenza stampa quotidiana, la modella ha dichiarato: “Quest’anno sento la responsabilità di tutte le persone che mi hanno spiegato cosa significava per loro la mia partecipazione dell’anno scorso. Sono qui per tutte le persone che hanno vissuto un tumore, o più in generale la malattia”. Sulla sua vita racconta: “L’ultimo anno è stato il più duro. Dopo la fine della chemioterapia ho vissuto il lutto per quella donna che non sono più. Una donna che non aveva paura di recidive, senza cicatrici che la spezzavano in due. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, Bianca Balti: “L’ultimo anno è stato duro. Elaboro il lutto di una donna che non c’è più”

Sanremo 2026, Bianca Balti: “Ultimo anno il più duro, vissuto il lutto di una spensieratezza che non c’è più”Home > Spettacoli > Sanremo 2026, Bianca Balti: “Ultimo anno il più duro, vissuto il lutto di una spensieratezza che non c’è più” Bianca Balti,...

Sanremo 2026, per Bianca Balti "anno più duro dopo la chemio, c'era il lutto di una vita che non c'è più"La quarta serata di Sanremo 2026, quella dedicata in gara ai duetti tra cantanti con le cover, sarà quella in cui Bianca Balti tornerà sul palco...

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Bianca Balti torna a Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti; Sanremo 2026, Carlo Conti: Bianca Balti ospite nella serata delle cover; Bianca Balti a Sanremo 2026, Carlo Conti: Il suo anno di forza ed energia; Bianca Balti torna sul palco del festival di Sanremo con tutta la sua verità (che non ha bisogno di spiegazioni).

Bianca Balti torna a Sanremo 2026: «Ho dovuto elaborare il lutto della donna che ero. Quando ricrescono i capelli tutti pensano che stai bene, ma non è così»Bianca Balti torna a Sanremo 2026 come co-conduttrice della serata duetti e cover e racconta l’anno più difficile della sua vita dopo la chemio: «Ho dovuto elaborare il lutto della donna che ero». Ogg ... vanityfair.it

Sanremo 2026, Bianca Balti: Ultimo anno il più duro, vissuto il lutto di una spensieratezza che non c’è piùBianca Balti, co-conduttrice della serata Cover del Festival di Sanremo 2026, in conferenza stampa all'Ariston. L'ultimo anno è stato il più duro. Dopo la ... lapresse.it

Serata di festa musicale con ospiti come Bianca Balti, Belén Rodriguez e Francesca Fagnani. In fondo alla scaletta della quarta serata di Sanremo 2026 sarà il momento della classifica speciale x.com

Sanremo, Bianca Balti: «Sono felice, ma vivo il lutto per la donna che ero» - facebook.com facebook