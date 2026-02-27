Sanremo 2026 Belen si esibisce a sorpresa con Samurai Jay ma attacca in ritardo e sfalsa il lip sync

Durante la seconda serata di Sanremo 2026, Belen si è esibita a sorpresa insieme a Samurai Jay, ma il suo intervento è arrivato in ritardo rispetto al programma e il lip sync è risultato sfalsato. Il video dell’evento mostra la cantante mentre entra in scena poco dopo l’inizio dell’esibizione e il suo movimento labiale non corrisponde alla musica. La performance è stata commentata sui social e sui mezzi di informazione.

