Sanremo 2026 Avs e M5s sbraitano per Mogol in elicottero | Piantedosi sbotta

Durante la conferenza stampa di oggi, l’Alleanza Verdi e Sinistra italiana, con il supporto del Movimento 5 Stelle, ha criticato pubblicamente Mogol per un episodio avvenuto a Sanremo 2026, dove è stato protagonista un elicottero. Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto al Senato, ha espresso forte dissenso in una nota ufficiale, commentando l’accaduto come “incredibile”.

Alleanza Verdi e Sinistra italiana, con il sostegno del Movimento 5 Stelle, prende di mira Mogol. "Ormai siamo all'incredibile - si legge in una nota di Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama -. Usare un volo dell'elisoccorso dei vigili del fuoco per riportare Mogol da Sanremo a Roma è molto grave. Impegnare per un volo privato un sofisticato mezzo di soccorso in servizio presso il Reparto Volo di Genova, sottraendolo a possibili emergenze, è da pazzi irresponsabili. Non è accettabile che un mezzo di soccorso urgente venga utilizzato per finalità private, per quelle ci sono i voli di linea o i treni. Almeno per i normali cittadini".

Sanremo 2026, Mogol riparte sull'elicottero dei vigili del fuoco concesso da Piantedosi: Pd contro il ministro

Elicottero dei Vigili del Fuoco per portare Mogol da Sanremo a Roma, Piantedosi: "Polemiche strumentali"

