Sanremo 2026 Avs e M5s sbraitano per Mogol in elicottero | Piantedosi sbotta

Da liberoquotidiano.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la conferenza stampa di oggi, l’Alleanza Verdi e Sinistra italiana, con il supporto del Movimento 5 Stelle, ha criticato pubblicamente Mogol per un episodio avvenuto a Sanremo 2026, dove è stato protagonista un elicottero. Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto al Senato, ha espresso forte dissenso in una nota ufficiale, commentando l’accaduto come “incredibile”.

Alleanza Verdi e Sinistra italiana, con il sostegno del Movimento 5 Stelle, prende di mira Mogol. "Ormai siamo all’incredibile - si legge in una nota di Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama -. Usare un volo dell’elisoccorso dei vigili del fuoco per riportare Mogol da Sanremo a Roma è molto grave. Impegnare per un volo privato un sofisticato mezzo di soccorso in servizio presso il Reparto Volo di Genova, sottraendolo a possibili emergenze, è da pazzi irresponsabili. Non è accettabile che un mezzo di soccorso urgente venga utilizzato per finalità private, per quelle ci sono i voli di linea o i treni. Almeno per i normali cittadini". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

sanremo 2026 avs e m5s sbraitano per mogol in elicottero piantedosi sbotta
© Liberoquotidiano.it - Sanremo 2026, Avs e M5s sbraitano per Mogol in elicottero: Piantedosi sbotta

Sanremo 2026, Mogol riparte sull'elicottero dei vigili del fuoco concesso da Piantedosi: Pd contro il ministroLucio Rapetti, in arte Mogol, e la moglie Daniela Gimmelli, dopo essere stati al Festival 2026, sono ripartiti da Sanremo in direzione Roma...

Elicottero dei Vigili del Fuoco per portare Mogol da Sanremo a Roma, Piantedosi: “Polemiche strumentali”Un AW139 del Corpo nazionale per portare Mogol e la moglie dal Festival di Sanremo alla capitale per una cerimonia ufficiale.

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Durante controlli nessun diritto, audio della polizia a Sanremo diffuso da Ilaria Cucchi; Sanremo e il giallo de L'Unità sbianchettata. La Rai chiarisce: Non è censura, ecco perché lo abbiamo fatto; Sanremo 2026, l’audio della polizia agli attivisti: Durante un controllo non ha diritti; Sanremo 2026, 9,6 milioni di spettatori e 58% di share per prima serata.

sanremo 2026 avs eSanremo 2026, l’audio della polizia agli attivisti: Durante un controllo non ha dirittiSta facendo discutere un audio pubblicato dalla senatrice Ilaria Cucchi nel quale si sentirebbe un agente dire a un'attivista durante un controllo di polizia ... lapresse.it

AVS mette Il dito nella piaga e trasforma la hit di Sanremo in critica al governo Meloni [VIDEO]Dal decreto sicurezza al Board of Peace. La rivisitazione del brano Che Fastidio! di Marco Grimaldi e Elena Variara diventa un reel on the road ... torinoggi.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.