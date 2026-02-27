Sanremo 2026 ascolti terza serata | 9,543 milioni spettatori share pari al 60,6%

La terza serata di Sanremo 2026 ha visto una media di 9,543 milioni di spettatori e uno share del 60,6%. L’evento si è svolto il 27 febbraio e ha coinvolto un vasto pubblico televisivo, confermando l’attenzione generale verso il festival. Nessun altro dettaglio viene comunicato riguardo a ulteriori dati o eventi collegati.

Sanremo, 27 febbraio 2026 – La terza serata di Sanremo 2026 (leggi qui) ha registrato 9.543.000 spettatori medi e il 60,6% di share. È il miglior dato di share per una terza serata nell’assetto del Festival costruito su cinque serate. Per trovare una percentuale più alta bisogna risalire al 1990, quando la terza serata arrivò al 64,59% con Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci, ma in un’edizione articolata su quattro serate. Il dato degli spettatori medi risulta invece in diminuzione rispetto al 2025. Un calo che viene letto nel quadro di una platea televisiva complessivamente più contratta. Lo scorso anno, la terza serata aveva ottenuto 10.700. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Festival di Sanremo 2026, gli ascolti della terza serata: 9.543.000 spettatori e 60,6% di shareFestival di Sanremo 2026, gli ascolti della terza serata: dopo una prima serata in calo, e una seconda serata che ha registrato invece il 59,5% di... Leggi anche: Sanremo 2026, ascolti terza serata: 9,5 milioni di spettatori e 60,6% di share Gli ascolti di Sanremo: 9.543.000 spettatori e 60,6% di share per la terza serata Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia. Temi più discussi: Ascolti Sanremo, terza serata: un milione in meno di spettatori rispetto al 2025, migliora lo share; Sanremo 2026, spettatori in calo? La spiegazione ‘meteo’ di Conti; Sanremo 2026, nella terza serata Irina Shayk, Eros Ramazzotti e Alicia Keys. La polemica sulle poche donne in gara, Conti: Io scelgo le canzoni; Sanremo 2026, gli ascolti: 9.543.000 spettatori e 60,6% di share, miglior terza serata dal 1990. Ascolti tv ieri (26 febbraio): Sanremo da record, la ‘rivincita’ di Carlo Conti. Il dato storico della terza serataIl Festival vola oltre il 60% di share e trionfa con 9,3 milioni di spettatori, si tratta di una delle terze serate più viste di sempre: tutti i dati Auditel ... libero.it Sanremo 2026 terza serata: numeri, ospiti e confronto con le precedenti edizioniIl Festival di Sanremo 2026 conferma l'egemonia televisiva: numeri solidi per la terza serata e ospiti di richiamo internazionale ... notizie.it Ascolti Sanremo, terza serata: un milione in meno di spettatori rispetto al 2025, migliora lo share x.com Terza serata con ascolti al rialzo, per il Festival di Sanremo. Tra i super ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys che si sono esibiti in un emozionante duetto. - facebook.com facebook