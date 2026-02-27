Sanremo 2026 ascolti terza serata | 9,5 mln spettatori e 60,6% share E’ il miglior dato dal 1990

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 ha registrato 9,5 milioni di spettatori con uno share del 60,6%. Si tratta del dato più alto dal 1990, facendo segnare un record di ascolti per questa fase dell’evento. La cifra viene comunicata ufficialmente dagli organizzatori e rappresenta un incremento rispetto alle edizioni precedenti.

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 è stato vista da 9.543.000 spettatori per uno share del 60,6%. Si tratta del miglior dato dal 1990 a oggi (conduzione Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci), ma all'epoca il Festival era solo di quattro serate. Nel 1995, primo Festival a cinque serate, la terza serata registrò il 60,52% di share. Nella serata di ieri, che ha visto ancora l'esibizione di 15 big e la finale delle Nuove Proposte (vinta da Nicolò Filippucci), protagonisti assoluti Eros Ramazzotti e Alicia Keys. A rubare la scena anche la presenza di Irina Shayk, protagonista anche nella conferenza stampa di ieri.

Gli ascolti tv della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 confermano il calo: 9 milioni e 53 mila spettatori di media, con il 59.5% di share. Un risultato che migliora lo share della prima serata (58%) ma non il dato medio sugli spettatori (9 milioni e 600mil - facebook.com facebook

Carlo Conti minimizza il flop Sanremo: “Gli ascolti scendono, lo share sale, io continuo a pedalare” x.com