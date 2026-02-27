Nella terza serata di Sanremo 2026, Arisa e Serena Brancale sono in testa alla classifica, mentre diverse esibizioni hanno suscitato sorprese tra il pubblico e i giudici. La serata rappresenta il punto di metà della 76ª edizione del festival e ha visto esibirsi numerosi artisti con performance che hanno catturato l’attenzione. La classifica si è così definita a metà percorso della manifestazione.

La terza serata di Sanremo 2026 segna il giro di boa della 76ª edizione e rimescola le carte della classifica. Sul palco dell’Ariston, sotto la conduzione di Carlo Conti affiancato da Laura Pausini, dalla modella Irina Shayk e dal comico Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann, si sono esibiti i 15 Big che non avevano cantato la sera precedente. Il risultato? Una top 5 che conferma alcune certezze ma regala anche sorprese inattese, grazie al voto congiunto di radio e pubblico da casa. Il Fatto Quotidiano riporta che le votazione della terza serata ha visto pesare al 50% il televoto e al 50% la giuria delle radio. Come da tradizione, i cinque artisti più votati sono stati annunciati in ordine assolutamente casuale, senza rivelare la posizione effettiva in classifica. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sanremo 2026: Arisa e Serena Brancale guidano la classifica della terza serata, ma ci sono delle sorprese

