Sanremo 2026 Andrea Bocelli | Pippo portava in TV spessore e leggerezza

Durante una conferenza stampa in vista della finale del Festival di Sanremo 2026, Andrea Bocelli ha ricordato Pippo Baudo, sottolineando come portasse in TV sia spessore che leggerezza. Bocelli ha parlato del suo rapporto con il presentatore e di come quest’ultimo abbia contribuito a rendere il festival un evento speciale. La sua testimonianza si è concentrata sulle qualità umane e professionali di Baudo.

Ecco cosa ha raccontato Andrea Bocelli nella conferenza stampa in vista della sua partecipazione alla finale del Festival di Sanremo 2026. Andrea Bocelli sarà il super ospite musicale della finale del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1, e, alla vigilia, è intervenuto in una conferenza stampa a lui dedicata, dove ha parlato del suo legame speciale con l’Ariston: « Ricordo i miei genitori che sono venuti qua con grandi speranze. Mia madre si era messa nelle prime file, mio padre con le spalle al muro in fondo al teatro. Le radici della mia carriera non si dimenticano e vanno ringraziate ogni volta che c’è occasione.» Ed è stato Pippo Baudo a incoronarlo vincitore, sancendo l’inizio di un percorso che lo ha reso poi celebre in tutto il Mondo: « L’avevo conosciuto prima, mi aveva trasmesso grande coraggio. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Sanremo 2026, Andrea Bocelli ospite della finale

