Sanremo 2026 Aldo Cazzullo contro Laura Pausini | Ha scelto la destra anti-antifascista

Durante la conferenza stampa di Sanremo 2026, Aldo Cazzullo ha commentato la scelta di Laura Pausini di sostenere la destra anti-antifascista. La cantante ha presentato il suo brano in un contesto in cui si è discusso di partecipazione e opinioni politiche legate alla kermesse. La platea ha seguito con attenzione le dichiarazioni, mentre si continuano a discutere le dinamiche e i protagonisti dell’evento.

Certi copioni si rispettano. Sanremo perde spettatori? Mica è colpa di Carlo Conti, che ha fornito il suo disciplinato tributo ai partigiani e all'antifascismo. Di chi la colpa allora? Indovinate un po': ma di Laura Pausini. Quella che osò commentare lo scandalo di Bibbiano e che fece il gran rifiuto. Cioè non volle cantare durante un'ospitata alla tv spagnola " Bella ciao " perché canzone «troppo politica». L'incauta Laura dovette subito fronteggiare le ire dei socialisti spagnoli che sentenziarono che l'episodio non diceva nulla di positivo sull'artista. In Italia le cose andarono peggio. Repubblica si affrettò a etichettare la Pausini come il "Mariano Apicella della Meloni".