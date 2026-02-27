Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, il conduttore Carlo Conti ha indossato abiti e giacche scelti da uno stilista noto. Le sue mise sono state al centro dell’attenzione tra gli outfit presentati sul palco. Sono stati mostrati dettagli dei capi e le preferenze di stile del presentatore. La serata ha visto il suo look come uno degli elementi più commentati tra il pubblico e i media.

Quali sono gli abiti (giacche e vestiti) di Carlo Conti per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il conduttore e direttore artistico ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito gli abiti indossati dal conduttore del Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026? Il conduttore e direttore artistico, come avvenuto lo scorso anno, indossa una selezione su misura di capi Stefano Ricci. I look sono stati creati per ogni serata della kermesse. Abbiamo visto gli abiti di Carlo Conti per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, abiti e giacche di Carlo Conti per la quarta serata del Festival: look e stilista

