Sannio elezioni provinciali | il WWF interroga i candidati su ambiente e acqua

Il WWF ha inviato una lettera aperta ai candidati alle elezioni provinciali nel Sannio, chiedendo chiarimenti su questioni ambientali e sulla gestione delle risorse idriche. La comunicazione si concentra su temi come gli impianti industriali e le politiche di tutela dell’ambiente. Nessun candidato ha ancora risposto ufficialmente alle richieste del WWF.

"Siamo convinti che la chiarezza su questi temi rappresenti un elemento essenziale di responsabilità nei confronti delle comunità locali", dichiara il Presidente del WWF Sannio, Camillo Campolongo.