Sanità 4.0 un algoritmo di deep learning individua anomalie cerebrali nei feti
Un algoritmo di deep learning è stato sviluppato per analizzare le ecografie del primo trimestre di gravidanza, consentendo di individuare anomalie cerebrali nei feti. Questa tecnologia permette di ottenere informazioni dettagliate sulla salute cerebrale del nascituro già nelle prime settimane di gravidanza, offrendo nuovi strumenti di diagnosi precoce. Il sistema analizza le immagini e segnala eventuali anomalie con elevata precisione.
Un'ecografia effettuata nel primo trimestre di gravidanza puo' gia' raccontare molto sulla salute del cervello del feto. Un team internazionale, coordinato dal professor Tullio Ghi, ordinario di Ginecologia e Ostetricia dell'universita'...
Sanita’: Gemelli, algoritmo individua anomalie celebrali fetali al primo trimestre gravidanzaUn algoritmo innovativo analizza le ecografie fetali, migliorando la diagnosi precoce di anomalie cerebrali.
