La squadra di Sangiustese esprime la volontà di migliorare dopo le recenti prestazioni, sottolineando che il calcio offre ogni settimana l’opportunità di recuperare. I giocatori manifestano la volontà di scendere in campo subito dopo le sconfitte o le partite meno positive, con l’obiettivo di fare di più nelle prossime sfide. La squadra si prepara a affrontare le prossime gare con determinazione.

"Il calcio dà ogni settimana la possibilità di rifarsi dopo gare in cui non si è fatto bene, e in questi casi c’è voglia di scendere subito in campo". Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese, parla del match contro l’Urbino facendo riferimento al pareggio a Montegranaro. "Nell’ultimo turno - ricorda - non abbiamo fatto una buona prova, serve fare di più perché ne abbiamo le capacità, siamo in serie positiva ma non possiamo permetterci il lusso di abbassare la guardia e l’asticella". Ed ecco la gara con l’Urbino in programma domenica che nasconde delle insidie. "Di fronte avremo una delle formazioni più giovani del campionato, che può contare su elementi di qualità, di gamba ed è ben organizzata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sangiustese. "È l'ora di dare qualcosa in più»

