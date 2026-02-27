San Severino | evacuazione in diretta per salvare i giovani

A San Severino domani si svolge un’esercitazione della Protezione civile presso il Palazzo vescovile, coinvolgendo le autorità locali e i volontari. L’evacuazione dei giovani sarà al centro delle operazioni, con il personale che coordinerà le procedure in tempo reale. La simulazione mira a testare la risposta alle situazioni di emergenza, coinvolgendo i partecipanti in un intervento pratico e organizzato.

San Severino si prepara a un evento cruciale per la sicurezza della comunità: domani il Palazzo vescovile diventerà il palcoscenico di un'esercitazione della Protezione civile che metterà a dura prova i protocolli di emergenza. L'area tra via Massarelli e via Lazzarelli sarà trasformata in un laboratorio a cielo aperto, con mezzi di soccorso, volontari in azione e segnaletica temporanea. Al centro dell'azione ci saranno i giovani del catechismo, che verranno evacuati in una simulazione che testerà la rapidità e l'efficienza dei soccorsi. L'iniziativa fa parte del Meeting invernale regionale di Protezione civile, un appuntamento fondamentale per mantenere alta la preparazione dei volontari in caso di reali calamità.