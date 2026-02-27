San Mauro mare in lutto per la morte di Budelacci

A San Mauro Mare si respira un’atmosfera di tristezza per la scomparsa di Roberto Budelacci, 82 anni, figura nota nel settore turistico locale. La comunità si stringe intorno alla famiglia e agli amici, consci della lunga attività e dell’impatto che ha avuto sulla zona. La notizia si diffonde tra chi lo ha conosciuto e apprezzato nel corso degli anni.

Cordoglio a San Mauro Mare e nel mondo dell'imprenditoria turistica per la scomparsa di Roberto Budelacci, 82 anni. L'uomo, che viveva a San Mauro Mare, fino alla fine degli anni '90, ha gestito la pensione Sophia. Da una settimana, era ricoverato nell'ospedale di Savignano sul Rubicone. Più di 50 anni fa, Roberto, con i suoi genitori Vasco e Sofia, lottò con tutte le sue forze, per poter aiutare suo fratello minore Mauro, 14enne, che soffriva di gravi problemi renali. Mauro ricoverato prima all'ospedale Infermi di Rimini, fu trasferito al Sant'Orsola a Bologna con l'unica possibilità di sopravvivenza un trapianto di rene. All'epoca, non era ancora fattibile la donazione di organi, se non con l'espianto tra consanguinei.