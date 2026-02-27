san marino song contest 2026 svelati i dieci big in gara

Sono stati annunciati i dieci artisti che parteciperanno al San Marino Song Contest 2026, la competizione musicale che si svolgerà venerdì 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana. La conduttrice della serata sarà Simona Ventura, che guiderà la finale dell’evento. La manifestazione vede coinvolti vari musicisti pronti a esibirsi davanti al pubblico presente e a una giuria.

A condurre la finalissima del San Marino Song Contest 2026, in programma venerdì 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana, sarà Simona Ventura. In conferenza stampa a Casa Sanremo, la presentatrice ha dichiarato: «Sono entusiasta per questa opportunità e sono pronta per una manifestazione che ha tutto quel che serve per crescere ancora, in una terra come San Marino che conosco e apprezzo da tempo». La giuria sarà presieduta da Federica Gentile, conduttrice, autrice radiofonica e televisiva e critico musicale. Con lei, Roberto Sergio, Direttore Generale Rai e Direttore Generale RTV San Marino, Mario Andrea Ettorre, Direttore Marketing Siae, Massimo Zanotti, maestro d’orchestra, musicista e arrangiatore e Beppe D’Onghia, produttore, autore e direttore d’orchestra al Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

San Marino Song Contest, svelati i 10 big che sono già in finaleSono stati svelati i 10 big che vedremo già in finale al San Marino Song Contest 2026.

San Marino Song Contest 2026 - I 10 big in finale

