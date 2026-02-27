SAN MARINO SONG CONTEST 2026 | 10 BIG E SIMONA VENTURA FIRMA FINO AL 2028

Oggi a Casa Sanremo si è svolta la conferenza stampa del San Marino Song Contest 2026, durante la quale sono stati annunciati i dieci artisti che accederanno direttamente alla finale dell’evento. La presentazione ha anche rivelato che la conduttrice sarà affiancata da Simona Ventura, che manterrà il ruolo fino al 2028. La manifestazione si prepara a partire con grande attesa.

Si è tenuta oggi la Conferenza stampa, a Casa Sanremo, durante la quale sono stati svelati i 10 big che hanno l’acceso diretto alla finale di San Marino Song Contest 2026. Presenti il direttore generale di San Marino Rtv Roberto Sergio e Simona Ventura, conduttrice dellafinalissima del 6 marzo, che hanno annunciato importanti novità sul San Marino Song Contest. Durante la conferenza, sono state rese note le dieci Wild Card, già qualificate alla finale, con il sogno di partecipare all’Eurovision Song Contest come rappresentanti di San Martino. A questi, si aggiungeranno dieci dei quaranta semifinalisti, che si esibiranno tra il 4 ed il 5 marzo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

