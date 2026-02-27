San Jacopo ecco cosa serve | Miglioramento dei servizi e aumento del personale

All’ospedale San Jacopo di Pistoia si è svolto un incontro tra operatori sanitari per discutere delle esigenze quotidiane e delle sfide affrontate nel reparto. L’obiettivo era ascoltare direttamente le esperienze di medici, infermieri e soccorritori, al fine di individuare possibili interventi per ottimizzare i servizi e migliorare le condizioni di lavoro nell’area.

PISTOIA Un momento di confronto diretto con medici, infermieri, operatori socio-sanitari, volto a raccogliere istanze, criticità e proposte per migliorare l’organizzazione dei servizi e le condizioni di lavoro nell’area pistoiese, ha avuto luogo all’ ospedale San Jacopo di Pistoia. Il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, Bernard Dika, ha visitato il presidio ospedaliero per incontrare i professionisti sanitari della provincia, rappresentati dalle organizzazioni sindacali della Fp Cgil. Nell’occasione sono stati affrontati temi legati alla carenza di personale, alla valorizzazione delle professionalità e delle strutture, ai carichi di lavoro e alla necessità di garantire standard sempre più elevati di qualità dell’assistenza, in un contesto di crescente domanda di servizi sanitari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

