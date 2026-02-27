Samsung Galaxy S26 introduce miglioramenti nelle funzioni di fotografia e video, offrendo scatti in movimento più intelligenti e riprese più stabili. La versione Ultra integra tecnologie innovative per ottimizzare le immagini dinamiche e garantire una maggiore stabilità durante le riprese brevi. Questi aggiornamenti puntano a migliorare l’esperienza utente in diverse situazioni di utilizzo quotidiano.

galaxy s26 ultra presenta nuove soluzioni per le foto in movimento e una stabilizzazione avanzata destinata alle riprese brevi. l’analisi seguente sintetizza le novità principali relative alle motion photo, alla gestione dello spazio di archiviazione e alle opzioni di personalizzazione audio, integrando una funzione che migliora la stabilità durante le riprese dinamiche. la funzionalità motion photos auto mode consente al galaxy s26 ultra di salvare automaticamente una motion photo solo quando viene rilevato movimento nella scena. questa modalità automatica mira a fornire contenuti più utili e a ridurre i file superflui. la logica si applica principalmente a paesaggi o a contesti statici: qualora venga individuato un volto o un animale, il dispositivo registrerà una motion photo anche senza movimenti significativi. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Samsung galaxy s26 rende le foto in movimento piu intelligenti e i video piu stabili

