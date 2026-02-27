Sampdoria-Bari 0-2 | naufragio blucerchiato sconfitta pesante e fischi

Nella partita tra Sampdoria e Bari, terminata 0-2, i tifosi hanno fischiato la squadra di casa al termine del match. La Sampdoria ha mostrato un possesso palla senza incisività, con poche occasioni da rete. L'unico tentativo degno di nota è stato un tiro di Henderson che ha colpito il palo. I gol del Bari sono stati segnati nel corso del secondo tempo.

Palo di Henderson in avvio, poi tanto possesso palla e poche occasioni: il Bari passa con Moncini a metà primo tempo e chiude i conti in contropiede nel finale Fischi al Ferraris per una Sampdoria che regala i tre punti al Bari al termine di una partita fatta di un possesso palla sterile con poche idee e praticamente nessuna vera occasione da rete a esclusione del palo iniziale di Henderson. Il Bari sta chiuso e riparte, segna alla prima occasione con Moncini e poi gestisce bene il vantaggio. Nella ripresa il copione non cambia e allo scadere Bellomo fissa il 2-0 in contropiede. La Sampdoria parte forte e colpisce un palo clamoroso con Henderson al 3' dopo una gran giocata di Begic. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Salvatore Esposito verso la Sampdoria, idea che prende quota per il centrocampo blucerchiatodi Redazione Inter News 24Salvatore Esposito verso la Sampdoria: prende quota il trasferimento in blucerchiato, seguendo le orme del fratello... Viti Sampdoria: ufficiale l’approdo del difensore in blucerchiato. Il comunicato con tutti i dettagliIl calciomercato invernale della Sampdoria batte un colpo fondamentale e lo fa proprio nel cuore del reparto difensivo. Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento. Temi più discussi: Sampdoria-Bari, probabili formazioni: le scelte di Gregucci-Foti e Longo; Guida alla 27ª giornata di Serie B: occhio a Samp-Bari. Il Palermo va a Pescara; Serie B, la classifica aggiornata; Serie B, Sampdoria – Bari: pronostico e probabili formazioni. Sampdoria Bari: 0-2: delusione dei blucerchiati che perdono in casa nonostante più del 70 per cento del possesso. Risultato amaro per GregucciSampdoria Bari : i blucerchiati di Gregucci scendono in campo per la 27a giornata del campionato Serie B 2025-2026. Segui il match con noi! La Sampdoria e il Bari si sfidano oggi a partire dalle ore 2 ... sampnews24.com Sampdoria-Bari 0-2: naufragio blucerchiato, sconfitta pesante e fischiPalo di Henderson in avvio, poi tanto possesso palla e poche occasioni: il Bari passa con Moncini a metà primo tempo e chiude i conti in contropiede nel finale ... genovatoday.it Primo tempo con il Bari in vantaggio sulla Sampdoria al Ferraris grazie alla rete di Moncini al 26'. Bordata di fischi da parte dei tifosi blucerchiati https://shorturl.at/E2NYX - facebook.com facebook #Sampdoria- #Bari, le formazioni ufficiali x.com