Sampdoria-Bari 0-2 | naufragio blucerchiato sconfitta pesante e fischi

Nella partita tra Sampdoria e Bari, terminata 0-2, i tifosi hanno fischiato la squadra di casa al termine del match. La Sampdoria ha mostrato un possesso palla senza incisività, con poche occasioni da rete. L'unico tentativo degno di nota è stato un tiro di Henderson che ha colpito il palo. I gol del Bari sono stati segnati nel corso del secondo tempo.

Palo di Henderson in avvio, poi tanto possesso palla e poche occasioni: il Bari passa con Moncini a metà primo tempo e chiude i conti in contropiede nel finale Fischi al Ferraris per una Sampdoria che regala i tre punti al Bari al termine di una partita fatta di un possesso palla sterile con poche idee e praticamente nessuna vera occasione da rete a esclusione del palo iniziale di Henderson. Il Bari sta chiuso e riparte, segna alla prima occasione con Moncini e poi gestisce bene il vantaggio. Nella ripresa il copione non cambia e allo scadere Bellomo fissa il 2-0 in contropiede. La Sampdoria parte forte e colpisce un palo clamoroso con Henderson al 3' dopo una gran giocata di Begic. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

