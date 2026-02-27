Salvini vs Costa | il processo a colpi di tweet e insulti

Due figure politiche sono al centro di un procedimento legale che si svolge tra tweet, insulti e accuse pubbliche. La vicenda si svolge in tribunale, dove le parole usate sui social e le dichiarazioni fatte in pubblico vengono esaminate nel contesto di un procedimento giudiziario. La situazione mette in evidenza come le tensioni politiche possano sfociare in questioni legali.

La vicenda giudiziaria che vede coinvolti Salvini e Costa. In un’aula di tribunale, la tensione politica si trasforma in una questione giudiziaria. Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti, non sarà ascoltato come testimone nel processo per diffamazione che lo vede come parte lesa. La decisione è arrivata dal giudice Silvia Semprini, che ha revocato l’ordinanza che ammetteva il leader leghista come testimone. Il processo oppone Salvini al consigliere regionale del Pd Andrea Costa, imputato per aver pubblicato insulti su Twitter nel 2018. La vicenda ha radici lontane. Nel 2018, Andrea Costa, allora sindaco di Luzzara, emise un’ordinanza singolare: il divieto di manifestare rabbia e cattiveria e ogni atto teso a recare offesa a singoli o gruppi di cittadini, anche sui social network. 🔗 Leggi su Ameve.eu

"Capitoni, ducette...". Gli insulti di Salis a Salvini e Meloni per il loro sostegno a OrbanProssimamente in Ungheria si terranno le elezioni parlamentari per il rinnovo dell'assemblea magiara.

Ragazzina maltrattata dai genitori. Botte, insulti e spesso niente cibo: una coppia rischia il processoModena, 28 gennaio 2026 – Si era confidata a scuola: aveva raccontato all’insegnante, con voce quasi sussurrata di aver subito violenze tra le mura...

Discussioni sull' argomento Sea Watch, per Salvini il risarcimento alla ong di Carola Rackete è follia, io ho rischiato anni di galera; La rabbia profonda di Meloni per l'arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l'omicidio di Rogoredo.

Insultato dall ’ex sindaco su Twitter. Salvini non sarà sentito in tribunaleCosta, ai tempi primo cittadino di Luzzara, era stato querelato dal ministro. La decisione del giudice Silvia Semprini, che ha revocato l’ordinanza . ilrestodelcarlino.it

La trappola per Zaia. Salvini non lo nomina vice ma lo candida sindaco di Venezia dove la vittoria è incertaIl vicepremier in visita in Laguna ha detto: Luca vincerebbe sicuro. Una fuga in avanti per prendere in contropiede l'ex governatore. E non dargli il posto che fu di Vannacci ... ilfoglio.it

Lettera Emme. . Il Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini a Furci Siculo dopo le mareggiate che hanno distrutto la costa ionica della Sicilia, da Messina a Siracusa, a causa del ciclone Harry. L'intervento sui fondi per ricostruire la riviera (che non saranno sottr - facebook.com facebook

Salvini e l'elogio ad Ermal Meta «per essersi integrato». L'artista vive in Italia da 30 anni x.com