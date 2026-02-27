Salvini elogia Ermal Meta | Parla perfettamente italiano Ma l’artista è in Italia da 30 anni

Durante il Festival di Sanremo 2026, il vicepremier Matteo Salvini ha rivolto un elogio pubblico a Ermal Meta, dichiarando che l’artista parla perfettamente italiano. Meta, che partecipa con il brano “Stella stellina”, vive in Italia da circa 30 anni. Le sue parole sono state rivolte all’artista durante una delle fasi della manifestazione.

(Adnkronos) – Matteo Salvini si complimenta con Ermal Meta. Il vicepremier e leader della Lega ha elogiato pubblicamente l'artista in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano 'Stella stellina'. "Faccio i miei complimenti a Ermal Meta e al suo perfetto utilizzo della lingua italiana", ha dichiarato Salvini, soffermandosi proprio sulla padronanza italiana del cantante. Ma Meta, come fanno notare tanti utenti su X, vive in Italia da oltre trent'anni. È nato nel 1981 a Fier, in Albania, ma a soli 13 anni l'artista si è trasferito a Bari con la mamma, la sorella e il fratello. Ha frequentato le scuole in Italia, paese in cui è cresciuto e dove ha costruito la sua carriera musicale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

