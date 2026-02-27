Salute ginecologo Garzon | I disturbi del ciclo impattano sulle adolescenti

Un ginecologo ha dichiarato che i disturbi del ciclo nelle adolescenti influenzano la qualità della vita e le attività quotidiane. La questione è stata affrontata in un recente intervento, evidenziando come queste problematiche siano comuni tra le giovani donne. Nessun dettaglio riguardante cause o approfondimenti clinici è stato fornito. La comunicazione si concentra esclusivamente sui effetti diretti di tali disturbi sulla quotidianità delle adolescenti.

Roma, 27 feb. (Adnkronos Salute) - "I disturbi del ciclo in adolescenza impattano sulla qualità della vita e sulla quotidianità. Molte ragazze non riescono ad andare a scuola e a fare quello che farebbero normalmente soprattutto quando il flusso mestruale è abbondante. L'impatto non va sottovalutato". Lo ha detto Simone Garzon, professore di Ginecologia e ostetricia dell'università di Verona, intervenendo al convegno 'Il tango dell'adolescenza - Corso di alta formazione: primi passi nella salute ginecologica ed endocrinologica dell'adolescente', oggi a Roma. "Il dovere dello specialista e del medico di medicina generale - sottolinea - è prendersi cura del problema e far capire che non va trascurato perché può avere un impatto sulla salute a lungo termine". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Salute, ginecologo Garzon: "I disturbi del ciclo impattano sulle adolescenti" Adolescenti con disturbi psicopatologici, Confcooperative: “Mancano strutture di accoglienza"Secondo Confcoop, "bisogna dare seguito al bando del 2022 che disciplinava le modalità di accesso alle strutture specialistiche istituendo i posti in... “Nuoce gravemente alla salute”: un avviso sugli smartphone per tutelare bambini e adolescenti. La diffida al ministero della Salute“L’uso di questo apparecchio può nuocere gravemente alla salute delle bambine e dei bambini!”.