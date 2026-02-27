Un endocrinologo ha sottolineato l’importanza del benessere endoginecologico nelle giovani ragazze, evidenziando come l’adolescenza rappresenti un periodo delicato per la salute femminile. La sua dichiarazione si basa sulla rilevanza di mantenere un equilibrio fisiologico durante questa fase. La discussione si concentra sulla necessità di prestare attenzione a questa tematica, senza approfondimenti su cause o motivazioni.

Roma, 27 feb. (Adnkronos Salute) - "La salute endoginecologica nelle giovani ragazze è fondamentale perché quello dell'adolescenza è un momento particolare. Una fase di transizione in cui il paziente transita da una gestione prettamente pediatrica a una gestione endocrinologica e ginecologica dell'adulto". Così Roberto Baldelli, direttore dell'Uosd di Endocrinologia dell'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, intervenendo al convegno 'Il tango dell'adolescenza - Corso di alta formazione: primi passi nella salute ginecologica ed endocrinologica dell'adolescente', oggi a Roma. "Quando... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salute, endocrinologo Baldelli: "Benessere endoginecologico fondamentale nei giovani"

Benessere psicologico, punteggi bassi tra i giovani nei paesi industrializzati: tra salute mentale e scopo della vita. Lo studioLa prima ondata del Global Flourishing Study, pubblicata nel 2025 su Nature Mental Health, consente per la prima volta un’analisi comparativa della...

Leggi anche: Benessere giovani: nasce il corso per docenti su fragilità e salute nelle scuole