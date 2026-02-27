Salmo a Palmanova domenica 2 agosto 2026

Domenica 2 agosto 2026 a Palmanova si terrà un concerto di Salmo, artista noto per aver rivoluzionato la scena rap italiana. L'evento si svolgerà in un luogo pubblico e attirerà numerosi fan e appassionati della musica urbana. La partecipazione di Salmo rappresenta un momento di rilievo per la città, che si prepara ad accogliere il rapper con entusiasmo.

Salmo, artista che è stato capace di prendersi la scena rap italiana cambiandone i connotati di genere e introducendo elementi di elettronica e rap hardcore come in Italia ancora non si era visto, annuncia oggi nuovi concerti che lo vedranno protagonista sui principali palchi dell’estate italiana dove porterà dal vivo tutta la potenza e l’impatto del suo repertorio. Buone notizie per i fan del Friuli Venezia Giulia, Salmo infatti tornerà in regione per un unico esclusivo concerto nella città Patrimonio UNESCO di Palmanova, domenica 2 agosto 2026, con inizio alle 21.00. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, incluso nella rassegna Estate di Stelle, saranno in vendita online su www. 🔗 Leggi su Udine20.it

Maurizio Pisciottu, questo il nome all'anagrafe dell'artista, nato a Olbia nel 1984, ha costruito negli anni una carriera che ha segnato l'evoluzione...

