Sal Da Vinci a Sanremo reazione fortissima dopo l’esibizione Il boato dell’Ariston

Durante l’ultima serata del Festival di Sanremo 2026, un’esibizione ha suscitato una reazione molto forte tra il pubblico presente all’Ariston. L’artista ha coinvolto gli spettatori con un’interpretazione che ha acceso l’entusiasmo tra i presenti, creando un’atmosfera di grande partecipazione. La performance si è conclusa con un fragoroso applauso, lasciando un’impronta immediata nella serata.

Il Festival di Sanremo 2026 ha trovato il suo re popolare, un artista capace di trasformare l’Ariston in un coro unanime che travalica i confini della gara. Come già accaduto durante il debutto, l’ingresso di Sal Da Vinci in scena è stato accompagnato da un boato immediato: il pubblico ha accolto il cantante intonando a gran voce “Rossetto e caffè”, il tormentone virale che ha dominato le classifiche degli ultimi mesi. Ma la vera sfida per l’interprete napoletano era imporre il nuovo brano sanremese, e la risposta non si è fatta attendere. “Per sempre sì” ha travolto il teatro con il suo ritmo, confermandosi già come la nuova hit destinata a competere con i successi precedenti del suo repertorio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

