Sagra del Beato Bertrando a Fontaniva 2026

A Fontaniva dal 27 febbraio al 2 marzo 2026 si svolgerà la Sagra del Beato Bertrando. L’evento durerà quattro giorni e coinvolgerà la comunità locale con momenti di festa e celebrazioni tradizionali. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per il paese e richiama visitatori da diverse zone. Durante la sagra si svolgeranno attività e iniziative legate alla cultura locale.

Dal 27 febbraio al 2 marzo 2026 Fontaniva si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: torna la Sagra del Beato Bertrando, quattro giorni di festa, tradizione e comunità.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?L'evento, promosso dal Comune di Fontaniva e dalla.