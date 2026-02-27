Ryback fa pace con il passato | Ho superato l’odio verso la WWE

Ryback, ex wrestler noto per le sue critiche alla WWE, ha dichiarato di aver lasciato alle spalle il passato e di aver superato l’odio verso la compagnia. Dopo anni di commenti duri e attacchi pubblici, ora afferma di aver fatto un passo avanti e di aver preso una strada diversa. La sua evoluzione personale si riflette nelle sue parole, che segnano un cambiamento rispetto al passato.

Ryback sta segnando un netto cambio di rotta dopo anni di attacchi pubblici contro la WWE e i suoi dirigenti. L’ex Intercontinental Champion della WWE ha lasciato intendere di aver finalmente fatto pace con il proprio passato, dichiarando di voler abbandonare definitivamente l’odio. “Voglio ringraziare tutti gli incredibili fan e le grandi persone là fuori. Vedo l’affetto ogni giorno mentre le mie piattaforme continuano a crescere, e ne sono davvero grato. Allo stesso tempo, però, vedo ancora qualcuno aggrapparsi all’odio per questioni tra me e la WWE che non sono mai state loro da portare sulle spalle, spesso basate su informazioni sbagliate”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

