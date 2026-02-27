Ryanair-Orio vicini alle nozze d’argento O’Leary | Alti e bassi come in ogni matrimonio ma cresceremo ancora insieme A Bergamo costruito qualcosa di unico

Dopo oltre vent'anni di attività, Ryanair e l'aeroporto di Orio al Serio si preparano a celebrare una lunga collaborazione, con il numero di voli e passeggeri in costante aumento. L'azienda ha sottolineato come il percorso abbia avuto momenti difficili, ma anche successi significativi, e continua a investire nel potenziamento della base. La partnership si rafforza con progetti e nuove rotte che puntano a consolidare la presenza nella regione.

Intervista all'amministratore delegato della compagnia irlandese, che ripercorre la storia con lo scalo bergamasco e ne conferma il ruolo strategico anche negli anni a venire. Poi il solito affondo sulla tassa ambientale europea e sull'addizionale municipale: "Assurdo che i passeggeri italiani debbano subire questi costi. Chi l'ha eliminata sta avendo già benefici. La Lombardia lo farà? Ci stiamo parlando" Mano nella mano, Ryanair e Sacbo si sono accompagnate verso i rispettivi traguardi. Da un lato la compagnia ha trovato a Bergamo l'epicentro ideale non solo per le operazioni in Italia, ma anche per le connessioni del network europeo,...

